بالصور.. فريق بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد جبر والجباس

احتفل الجهاز الفني ولاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز بعيد ميلاد ثنائي الفريق، المدافع علي جبر، والمهاجم دودو الجباس والذي يتوافق مع الأول من يناير. الأول من يناير. وبعد وصول لاعبي الفريق والجهاز إلى الإسكندرية، احتفل احتفل الجميع بعيد ميلاد الثنائي وسط جو من البهجة والسعادة. الثنائي وسط جو من البهجة والسعادة. ويقيم الفريق معسكرا بأحد فنادق برج العرب تمهيدا لمواجهة حرس الحدود في الثانية والنصف ظهر الخميس في مباراة بالدوري الممتاز على استاد المكس.

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