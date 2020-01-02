صبري المنياوي: ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الإسماعيلي لظلم تحكيمي

أعرب صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الإسماعيلي عن رضاه بأداء لاعبي الفريق أمام انبي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة الإسماعيلي وانبي بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب الإسماعيلية.

وقال المنياوي في تصريحات خاصة ل الوفد ان

المباراة شهدت أخطاء تحكيمية من قبل طاقم التحكيم بقيادة سعيد حمزة بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق البترولى مشكوك فى صحتها فضلا عن عدم احتساب ركلتى جزاء قبل نهاية المباراة لصالح الإسماعيلي، الأولى ارتطمت بيد مدافع انبى والثانية بعد عرقله همام طارق والتى على اثرها حدثت مشاحنات بين الجانبين.

وأكد المنياوي قائلا " هذا لم يعد اول ظلم للإسماعيلي من قبل التحكيم بل قام من قبل الحكام بظلم الإسماعيلي امام المصري البورسعيدي وحرس الحدود ورغم ذلك الحكمين حصلوا علي افضل حكام الجوالات وكأن لجنة الحكام "بتعاند" الإسماعيلي "

واختتم قائلاً " اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وفعلوا كل ما بوسعهم للخروج من المباراة بالفوز ولكن التحكيم كان له رأي آخر مؤكدا انهم يسعون كل ما لديهم الفترة المقبله للعوده بالفريق لمكانته الطبيعية.