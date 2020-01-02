آرسنال يتقدم بثنائية على مانشستر يونايتد بالشوط الأول

أنهى آرسنال الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر يونايتد متقدمًا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد الإمارات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، إلا أن آرسنال تمكن من إحراز هدف مبكر، بعد هجمة من الجهة اليسرى، لتصل الكرة عرضية إلى نيكولاس بيبي الغير مراقب داخل منطقة الجزاء

ليسددها بسهولة معلنًا عن الهدف الأول في الدقيقة الثامنة.

وبعد الهدف استمرت سيطرة آرسنال على المباراة، حيث ظهر الجانرز بشكل أفضل بينما غاب اليونايتد هجوميًا، خاصة مع سيطرة الفريق اللندني على منطقة منتصف الملعب وإغلاقه لمفاتيح لعب الشياطين الحمر بشكل واضح.

Advertisements

وواصل آرسنال أدائه الجيد في الشوط

الأول حتى تمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 42 من ركلة ركنية تصل إلى سوكراتيس باباستاثوبولوس، الذي يسدد الكرة في المرمى.

وبعد الهدف استمر الأدء كما بدأ به الشوط الأول، وحاول اليونايتد تقليص النتيجة بهدف قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع، حاول اليونايتد إحراز هدف من ركلة حرة غير مباشرة ولكنها سددت برأسية ضعيفة في يد حارس آرسنال، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للجانرز لعبًا ونتيجة.