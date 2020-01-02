ما هو الثمن الحقيقي لإيرلينج هالاند؟ ولماذا تركه يوفنتوس ومانشستر يونايتد؟

تقرير | وسام محمد-

بعد المنافسة التي احتدمت بين يوفينتوس ومانشستر يونايتد على ضم الدولي النرويجي “إيرلينج هالاند” عند فتح باب الميركاتو الشتوي 2020، إستطاع أحد عمالقة الدوري الألماني “بوروسيا دورتموند” إقتناص توقيع لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي في مفاجأة غير متوقعة.

ووقع هالاند لمدة أربعة مواسم ونصف بعد الأداء المذهل الذي قدمه النرويجي في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 8 أهداف خلال 6 مباريات.

ونال اللاعب الواعد جائزة أفضل لاعب في النمسا لعام 2019، ليكون أصغر لاعب يتوج بها في التاريخ.

قصة انتقال هالاند إلى دورتموند شغلت الرأي العام، فكل التوقعات انصبت في اتجاه مانشستر يونايتد الذي يُدربه مواطن هالاند “أولي جونار سولشاير”.

وخرجت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية بأخبار مؤكدة عن إمكانية انتقاله إلى يوفنتوس نظير 30 مليون يورو، لكن بعد 24 ساعة فقط من هذا الخبر، انتقل هالاند إلى دورتموند، الأمر الذي صدم الجميع، فكيف حدث ذلك؟

يوفنتوس

ترددت أقاويل في وقت سابق حول نية ضم الفريق الإيطالي للاعب مقابل 25 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 30 مليون يورو، حسبما نشرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” ثم موقع توتو ميركاتو الإيطالي.

وذكرت المصادر الإيطالية بعد تواصلها مع وكيل اللاعب “مينو رايولا” أن إدارة السيدة العجوز نجحت في الحصول على توقيع اللاعب وإنتصاره يوفينتوس على الفريقين الآخرين وهذا ما تم نفيه مع مرور الوقت.

مانشستر يونايتد

لقى أداء اللاعب إستحسان سولشاير مما دفع النادي للتفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله، وبالفعل توجه إلى الأولد ترافولد لمعرفة تفاصيل أكثر قبل إتمام الصفقة، ومن قبل ذهابه إلى هناك، قام والده “ألف إنج هالاند” بزيارة مدينة مانشستر، مما دفع جماهير النادي والصحف الإنجليزية لتوقع نجاح الصفقة.

ولكن الشروط التي فرضها “مينو رايولا” ووالده أدت إلى إنسحاب يونايتد من الصفقة، حيث أن الوكيل طلب 15 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو لوالده على هيئة عمولة.

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وقال مينو رايولا تعليقًا على ضياع الصفقة من مانشستر يونايتد “إذا أرادوا إلقاء اللوم على شخص ما، فلا بأس، يمكنهم توجيه اللوم لي، لكن اللاعب سعيد الآن، وقام بإختيار النادي الأفضل له والصفقة لا يوجد بها أي شيء غير قانوني”.

بوروسيا دورتموند

صباح يوم الأحد 29-12-2019، فجر الفريق الألماني أولى مفاجآته في الميركاتو الشتوي 2020، وأتم هو التعاقد مع إيرلينج هالاند لمدة أربعة مواسم ونصف، على أن ينضم لمعسكر الفريق في إسبانيا يوم 3-1-2020.

وكلفت الصفقة مبلغ 56 مليون يورو، ذهب 20 مليونًا منهم إلى إدارة نادي ريد بول سالزبورج، وباقي المبلغ وزع على رايولا ووالد اللاعب كعمولة.

وبإضافةً الراتب السنوي للاعب والذي يقُدِر بـ 8 مليون يورو سنويًا، علاوة على 20 مليون يورو كرسوم النقبل، فقد وصل إجمالي الصفقة إلى 85 مليون يورو، وهو مبلغ مكلف للغاية بالنسبة للنادي الألماني.

وقال وكيل أعمال اللاعب ذو الـ 19 عام، بعد نجاح الاتفاق مع دورتموند، “مانشستر يونايتد كان الأكثر إهتمامًا بضم هالاند من الجميع، وتحدث مع اللاعب شخصيًا وكذلك مدرب الفريق أولي جونار سولشاير”.

وأضاف مينو رايولا “هالاند اختار دورتموند لأنه شعر بأن هذه الخطوة هي الصحيحة بالنسبة له، لا يوجد شيء ضد يونايتد أو غيره، ولكنه فضل بوروسيا دورتموند”.

وأكمل “لقد اختار دورتموند وأنا سعيد للغاية بأنه ذهب للنادي الذي أراده، ولو كان إختار مانشستر يونايتد لكنت مضطرًا لنقله إلى هناك، لكنه لم يفعل ذلك”.

وأشار رايولا إلى أن العرض المقدم من مانشستر يونايتد كان جيدًا، لكن اختيار اللاعب حسم كل شيء لدورتموند، مضيفًا بأنه لا يعرف إذا ما كان يونايتد يتطلع إلى أي شيء آخر في الميركاتو الشتوي، لكنه على ثقة بأن سولشاير يريد تعويض خيبة الآمال التي يشعر بها بعد ضياع تلك الصفقة.