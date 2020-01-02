أهداف مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري

فاز الأهلي على مصر المقاصة في الدقائق الـ 15 الأخيرة من مباراتهما معًا في إطار الجولة ال11 من الدوري المصري الممتاز، مساد اليوم الاربعاء 1-1-2020، على ملعب السلام.
سجل أهداف الأهلي الثنائي “علي معلول ومحمد مجدي أفشة” في الدقيقتين 74 و80 – على الترتيب -.
وجاء الهدف الأول بواسطة علي معلول من ركلة جزاء أحتسبت لصالح البديل “جيرالدو” بعد لمس المدافع أحمد ياسين لكرته العرضية باليد اليسرى داخل منطقة الجزاء.
أما الهدف الثاني فقد سجله أفشة من إنفراد صريح بعد حصوله على تمريرة بينية جميلة من الدولي المالي آليو ديانج في العمق الدفاعي.
ورفع الأهلي رصيد نقاطه لـ 27 من 9 مباريات في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الثاني ب25 نقطة من 11 مباراة.
إليكم أهداف مباراة الأهلي ومصر المقاصة
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