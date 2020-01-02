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أهداف مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري

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محمود ماهر 0 تبليغ

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فاز الأهلي على مصر المقاصة في الدقائق الـ 15 الأخيرة من مباراتهما معًا في إطار الجولة ال11 من الممتاز، مساد اليوم الاربعاء 1-1-2020، على ملعب السلام.

سجل أهداف الأهلي الثنائي “علي معلول ومحمد مجدي أفشة” في الدقيقتين 74 و80 – على الترتيب -.

وجاء الهدف الأول بواسطة علي معلول من ركلة جزاء أحتسبت لصالح البديل “جيرالدو” بعد لمس المدافع أحمد ياسين لكرته العرضية باليد اليسرى داخل منطقة الجزاء.

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أما الهدف الثاني فقد سجله أفشة من إنفراد صريح بعد حصوله على تمريرة بينية جميلة من الدولي المالي آليو ديانج في العمق الدفاعي.

ورفع الأهلي رصيد نقاطه لـ 27 من 9 مباريات في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الثاني ب25 نقطة من 11 مباراة.

إليكم أهداف مباراة الأهلي ومصر المقاصة

 

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