أرسنال يحسم القمة الكلاسيكية أمام مانشستر يونايتد

حسم أرسنال القمة التقليدية أمام ضيفه مانشستر يونايتد وفاز عليه بثنائية نظيفة، اليوم الأربعاء، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.
سجل ثنائية أرسنال الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة (8) واليوناني سوكراتيس (43).
وهو الفوز الأول للنادي اللندني على أرضه في الدوري منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والثاني في 16 مباراة في جميع المسابقات (مع مباراة اليوم).
وكان أرتيتا قد عيّن مدرباً للمدفعجية في 20 كانون الأول/ديسمبر الفائت خلفاً لمواطنه أوناي إيمري، حيث تعادل مع بورنموث أولا قبل أن يسقط أمام ضيفه تشيلسي في المرحلة السابقة.
وكانت الفرصة متاحة أمام يونايتد لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط مع تشيلسي الرابع في حال الفوز، إلا أن رصيده تجمد عند 31 نقطة في المركز الخامس، في حين رفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر.
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