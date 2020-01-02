اونلاين | كورة star مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد يلا شوت الشوط الثاني بث مباشر ارسنال ومانشستر يونايتد online لايف

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يواجه مانشيستر يونايتد نظيره أرسنال، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الإمارات.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

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يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

مانشستر يونايتد لعب 20 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل في 7، وخسر 5 لقاءات، واستطاع أن يسجل 32 هدف، وسكن شباكه 23 هدف.

فيما خاض أرسنال 20 لقاء أيضاً، حقق الفوز في 5 لقاءات، وتعادل في 9، وخسر 6، ونجح في تسجيل 26 هدف ودخل مرماه 30 هدف.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بينما يأمل أرسنال في العودة لنغمة الانتصارات، التي غابت 4 جولات سابقة.