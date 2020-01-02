رياضة | موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر في الدوري المصري الممتاز Zamalek Channel

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر في الدوري المصري الممتاز Zamalek Channel والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قوية بين نادي الزمالك وفريق أسوان ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري فى لقاء قوي يسعي فيه الزمالك للعودة للنتائج الإيجابية ببطولة الدوري بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع فى النتائج.

موعد مباراة الزمالك وأسوان ببطولة الدوري المصري

يحل فريق أسوان ضيف على نادى الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري فى لقاء سيقام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان

يلتقي فريقي الزمالك وأسوان ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري فى لقاء سيقام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

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قائمة الزمالك لمواجهة أسوان

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق أسوان، وجائت القائمة كالأتي :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف أوباما - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد