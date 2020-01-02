رياضة | محمد صلاح وماني يقودان تشكيل الريدز لمباراة ليفربول ضد شيفيلد

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نشرت شبكة ليفربول ايكو الإنجليزية التابعة للريدز التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، والتي ستقام علي ملعب انفيلد الدولي اليوم الخميس علي ملعب انفيلد الدولي، بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني أساسيان في تشكيل الريدز.

محمد صلاح وماني يقودان تشكيل الريدز لمباراة ليفربول ضد شيفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز :

يدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق المباراة أمام شيفيلد يونايتد بالتشكيلة الأساسية عدا اللاعب الدولي البرازيلي فابينهو و اللاعب الدولي الانبجيزي تشامبرلين والمدافع الدولي الكاميروني جويل ماتيب بسبب الإصابة وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة لمباراة شيفيلد يونايتد كالتالي :

حراسة المرمي : أليسون بيكر.

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.

خط الوسط : أندي هنديرسون، جيجي فينالدوم، نابي كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.

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بينما جاءت تشكيلة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول كالتالي :

حراسة المرمي : هندرسون.

خط الدفاع : باشام، إيجان، أوكونيل، بالدوك.

خط الوسط : لاندسترام، نوروود، فليك، ستيفنز.

خط الهجوم : ماكبورني، روبنسون.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا صعبا علي ارضه ووسط جماهيره أمام والفرهامبتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول بينما سقط نادي شيفيلد يونايتد خارج ارضه أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 55 نقطة بعد مرور 20 جولة من عمر البطولة بينما يحتل نادي شيفيلد يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.