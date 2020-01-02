رياضة | لأول مرة.. حسن حمدي يكشف كواليس إختيار مانويل جوزيه لتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. حسن حمدي يكشف كواليس إختيار مانويل جوزيه لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، حسن حمدي، عن تفاصيل تعاقد الأهلي مع البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي، للمرة الأولى

وصرح حسن حمدي بتصريحات تلفزيونية خلال حواره في قناة «صدى البلد»: «جوزيه عُرض على مجلس إدارة الأهلي من احد الوكلاء العالميين، وكان مدرب درجة ثالثة».

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وواصل رئيس الأهلي الأسبق حديثه : «مستوى المدربين الأجانب في مصر الدرجة الثانية أو الثالثة في أوروبا».

وحول اختياره لأفضل مدرب في تاريخ الأهل، قال حمدي: «من الصعب أن تحدد أفضل مدرب في تاريخ الأهلي، فكل فترة يكون لها حساباتها الخاصة وتقييمها الخاص».

وإختتم حمدي تصريحاته : «بشكل عام هيديكوتي يعتبر من أفضل المدربين في تاريخ الأهلي ولكنه كان يعمل على الجانب الفني أكثر من البدني، بعد هيديكوتي يأتي فايتسا، دون ريفي ومانويل جوزيه».