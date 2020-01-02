اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة يكشف عن خليفة مهاجمه لويس سواريز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يكشف عن خليفة مهاجمه لويس سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني أصبح في حيرة كبيرة بين اسمين لخلافة المهاجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز في خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية، أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة، اللذي يلعب ضمن صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ، يضع عينه في المقام الأول على التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ويعد سعر الصفقة المبالغ فيه من قبل إدارة الإنتر هي العائق الوحيد لإتمام الصفقة، الامر الذي دفع البارسا للتفكير في خيارات أخرى و على رأس اللاعبين المطلوبين في الكامب نو ، النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي.

Advertisements

ويعد أوسيمين لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليل هدفا للعديد من الأندية في الوقت ذاته، وياتي على رأسهم الاسباني، الذي يسعى للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

كما يضع نادي برشلونة، لاعب بي إس في أيندهوفن الهولندي دونفيل مالين، ضمن قائمة المهاجمين اللذين يرغب في التعاقد معهم خلال الفترة القادمة، في حال فشل صفقة ليل، ليكون مهاجم الفريق الجديد بعد انتهاء حقبة لويس سواريز.

والجدير بالذكر أن الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة يحتل حاليا صدارة جدول ترتيب لكرة القدم، كما نجح في التأهل كمتصدر لمجموعته في بطولة "التشامبيونزليج".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا