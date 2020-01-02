رياضة | ياسر إبراهيم يتحدى رغبة فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر إبراهيم يتحدى رغبة فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورفض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلى الرحيل في انتقالات الشتاء، واستقر على البقاء حتى نهاية الموسم، على أمل المشاركة وإقناع الجهاز الفنى الحالى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويبحث مدافع سموحة السابق والأهلي الحالي، عن فرصة فى فريق آخر بنهاية الموسم الحالى.

وانتقل ياسر إبراهيم، للنادى الأهلى فى انتقالات شهر يناير من الموسم الماضى، من صفوف سموحة، ولكنه لم يشارك بصفة أساسية، واستبعده المدرب السويسرى لبعض الملاحظات السلبية على أداؤه وعدم الجاهزية البدنية، بالإضافة إلى وجود أخطاء فى عملية التغطية الدفاعية.