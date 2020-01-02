رياضة | السد السعودى يتعاقد مع صانع ألعاب الرجاء السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السد السعودى يتعاقد مع صانع ألعاب الرجاء السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس إدارة السد السعودى، برئاسة أبراهيم إبو عبدالله ، مع حمادة الغنام صانع ألعاب الرجاء ودمنهور والتقدم السعودي السابق، لتدعيم صفوفه لمواصلة الانتصارات ضمن منافسات دورى الدرجة الثانية.

ووقع الغنام على عقود أنضمام لمدة 6 أشهر بحضور أبراهيم الطليان أبوعبدالله رئيس نادى السد السعودى وبحضور سعد ناصر المدير الأداري لفريق السد السعودي.

وأعرب الغنام عن سعادته بخوض تجربة الأحتراف للمرة الثانية بالمملكة العربية السعودية مشددا أنه لديه من الطموحات الكبيرة مع فريقه الجديد متمنيا قيادته للصعود إلي دوري المحترفين كما فعل الموسم الماضي وقاد نادي التقدم السعودي إلي تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين

جدير بالذكر أنه سبق للغنام الصعود مع فريق دمنهور موسم 2014 واللعب بعدة أندية بالدورى الممتاز والتألق معه هى بتروجيت ودمنهور والمقاولون العرب وطنطا، وأخيرا الرجاء بالدورى الممتاز "ب" والتقدم السعودي والصعود مع نادي التقدم السعودي إلي دوري المحترفين