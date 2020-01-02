الامارات | النصر يتجاوز عقبة الجزيرة في 3 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتجاوز عقبة الجزيرة في 3 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوّل النصر تأخره بهدف إلى فوز على الجزيرة بهدفين، أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي، ليوجه «العميد» صدمة قوية إلى «فخر أبوظبي» في صراع المنافسة على الصدارة، إذ رفع «الأزرق» رصيده إلى 23 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الجزيرة عند الرصيد نفسه في المركز الرابع.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، خصوصاً في الشوط الثاني الذي تقدم خلاله الجزيرة بالهدف الأول عن طريق علي مبخوت، قبل أن يقلب النصر الطاولة ويحرز هدفين في الدقيقتين 65 و68، ويحقق فوزاً ثميناً، يجعل «العميد» يدخل أجواء المنافسة على لقب الدوري.

فرض الجزيرة طريقة لعبه في الدقائق الـ10 الأولى، إذ كان «العريس» عمر عبدالرحمن، الأنشط من خلال تحركاته في وسط الملعب، بينما قام لاعب وسط النصر طارق أحمد بفرض رقابة لصيقة على «عموري»، وارتكب أكثر من مخالفة ضده، قبل أن يحصل على إنذار مبكر بسبب الخشونة ضد عبدالله رمضان.

وكاد علي مخبوت أن يحرز الهدف الأول من انفراد تام، بعد تمريرة رائعة من الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو خلف مدافعي النصر، وسدد مبخوت الكرة في المرمى، ولكن الحارس أحمد شامبيه تصدى للكرة وأخرجها إلى ركلة ركنية (9).

من جهته اعتمد «العميد» على الهجمات المرتدة، وانطلاقات البرازيلي غابرييل فالنتيني والهولندي براندي كواس، لكن غياب المساندة من لاعبي الوسط، أسهم في عدم اكتمال هجمات الفريق الضيف، بينما واصل «عموري» تألقه عن طريق التمريرات الرائعة، عندما لعب كرة خلف المدافعين وانفرد علي مبخوت الذي لعب الكرة من أمام الحارس شامبيه، ولكن لاعب النصر محمد عايض أبعد الكرة إلى خارج الملعب (27).

ورغم سيطرة الجزيرة على وسط الملعب ومجريات اللعب، إلا أن التنظيم الجيد من لاعبي النصر في الدفاع أسهم في عدم اكتمال هجمات «فخر أبوظبي»، بينما اعتمد الفريقان على التسديد من خارج منطقة الجزاء، إذ سدد البرتغالي أنطونيو توزي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عبدالرحمن العامري (36)، وردّ البرازيلي كينو بتسديدة علت العارضة، بينما طالب الهولندي كواس بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة مع الصربي كوسانوفيتش، أما أخطر فرص الجزيرة في الشوط الأول كانت من هجمة قادها البرازيلي كينو الذي راوغ مهند عبيد ثم يعقوب البلوشي، وسدد كرة قوية تصدى لها شامبيه (43).

في المقابل، جاء الشوط الثاني أكثر إثارة، بعدما أحرز علي مبخوت هدفاً في الدقيقة الأولى تم إلغاؤه بداعي التسلل، ورد النصر بهجمة رائعة وصلت إلى براندلي الذي سدد كرة قوية ارتدت من العارضة (52)، قبل أن يتألق البرازيلي كينو ويراوغ ثلاثة لاعبين ويسدد كرة ترتد من الحارس شامبيه، ويكملها مبخوت بركبته في المرمى محرزاً الهدف الأول (52).

وتواصلت الإثارة من الفريقين، إذ كاد كينو أن يضيف الهدف الثاني، بعدما تسبب في إزعاج كبير لدفاع النصر عندما راوغ مهند عبيد وسدد الكرة باتجاه المرمى، ولكن شامبيه تألق في إبعاد الكرة (56).

وفي الوقت الذي كان الجزيرة يسعى لإحراز الهدف الثاني، قلب النصر الطاولة على صاحب الأرض، بإحراز هدفين متتاليين في ثلاث دقائق، بعدما مرر براندلي كرة جميلة إلى البرتغالي توزي الذي سدد الكرة في المرمى (65)، قبل أن يضيف نيغريدو الهدف الثاني بعد متابعة جيدة لتسديدة فالنتيني التي ارتدت من الدفاع (68)، أما الدقائق الـ10 الأخيرة من المباراة شهدت ضغطاً كبيراً من لاعبي الجزيرة، ولكن تألق دفاع النصر، أسهم في استمرار تفوق «العميد» وتلقي «فخر أبوظبي» الخسارة الثالثة في الدوري.

الجمهور

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البطاقات

الجزيرة:

مبخوت وسالم راشد

وعادل أبوبكر وكينو.

النصر:

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طارق أحمد وتوزي

التبديلات

الجزيرة:

مراد باتنا ومحمد ربيع،

بدلاً من عبدالله رمضان

وعامر عبدالرحمن.

النصر:

راشد عمر وحبيب الفردان

ومبارك سعيد، بدلاً من غابرييل

فالنتيني وبراندلي كواس

ويعقوب البلوشي.

أفضل لاعب

لاعب النصر

براندلي كواس.

دون المستوى

لاعب الجزيرة

كوسانوفيتش.