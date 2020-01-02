الامارات | «غولف الإمارات» يحصد 12 ميدالية في البطولة الخليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن «غولف الإمارات» يحصد 12 ميدالية في البطولة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت منتخبات الغولف 12 ميدالية ملونة في ختام البطولة الخليجية، التي احتضنها ملعب غلا للغولف في العاصمة العمانية مسقط، على مدار أسبوع، بمشاركة أكثر من 110 لاعبين ولاعبات، ونظمتها وزارة الشؤون الرياضية، ممثلة في الاتحاد العماني للغولف، تحت إشراف اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للغولف.

وكان منتخب الرجال، المكون من أحمد سكيك وخالد يوسف وعبدالله القبيسي وحسن المشرخ، قد أضاف، أول من أمس، ميداليتين برونزيتين بحصوله على المركز الثالث في منافسات الفرق، والمركز الثالث أيضاً في منافسات الفردي بوساطة أحمد سكيك، فيما حصل منتخب الشباب، المكون من راشد العمادي وريان المازمي وحامي العوضي، على الميدالية الفضية، بجانب الميدالية البرونزية للاعب راشد العمادي في منافسات الفردي.