الامارات | 2019 عاماً للنسيان للكرة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن 2019 عاماً للنسيان للكرة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد عام 2019 غياب الإنجازات الخارجية للمنتخب والأندية على مستوى كرة القدم، إذ ودّعت الأندية دوري أبطال آسيا مبكراً، واكتفى المنتخب الوطني بالوصول إلى الدور نصف النهائي فقط من كأس آسيا، التي استضافتها الإمارات في مطلع العام، كما خرج من الدور الأول من «خليجي 24» ليكون هذا العام محلياً فقط، حيث اقتصرت الإنجازات على عودة الشارقة إلى التتويج بالبطولات من جديد، بعد غياب 23 عاماً عن الفوز بلقب الدوري، وذلك تحت قيادة المدرب المواطن، عبدالعزيز العنبري، ليكون «الملك» أكثر المستفيدين من هذا العام.

وتالياً أبرز إنجازات الكرة الإماراتية في 2019، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية، التي كانت جميعها على المستوى المحلي، إضافة إلى بطولات المراحل السنية التي كان فيها شباب الأهلي هو سيد الألقاب.

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