الامارات | حريز المر: الرياضات البحرية ظفرت بـ 55 ميدالية في 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن حريز المر: الرياضات البحرية ظفرت بـ 55 ميدالية في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، حريز المر بن حريز، إن عام 2019 شهد العديد من الإنجازات التي حققتها الرياضات البحرية، مشيراً إلى أن أبطال الإمارات استطاعوا تحقيق تميز رياضي عالمي كبير، بفضل الدعم الكبير الذي تجده الرياضة بشكل عام، والرياضات البحرية بشكل خاص، من القيادة الرشيدة، واهتمام المسؤولين في الأندية البحرية.

وكشف حريز المر، في بيان صحافي، أن المنتخبات والفرق التي يشرف عليها اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، نجحت عام 2019 في الحصول على 55 ميدالية ملونة ومتنوعة، في البطولات المختلفة الزوارق السريعة، والدراجات المائية وصيد الأسماك، والتزلج على الماء، على كل المستويات العالمية بإجمالي 26 ميدالية (11 ذهبية و12 فضية وثلاث برونزيات)، والدولي 28 ميدالية ( 10 ذهبيات و10 فضيات وثماني برونزيات)، والقاري (ذهبية واحدة).

وقال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إن «الأندية البحرية والمؤسسات الأخرى قدمت الكثير، ورعت الأبطال بقوة، من اجل مواصلة النجاحات والوصول إلى منصات التتويج العالمية، حيث باتت الإمارات اليوم الوجهة الرياضية الأولى في المجال البحري، وتكفي ثقة المسؤولين في الاتحاد الدولي (يو.آي.إم)، وإشادتهم المتكررة بإنجازات أبطالنا، ونجاح تنظيم كل الأحداث الرياضية واستضافتها على مياه الإمارات». واستعرض البيان الصحافي أبرز إنجازات الرياضات البحرية في عام 2019.

«فورمولا1»

انتزع فريق أبوظبي المركز الأول في بطولة العالم «فورمولا 1»، للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ الحدث، ليؤكد ريادة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية في هذه السباقات، وقدرات أبناء الإمارات التي أكدت بحصولها على اللقب السابع المكانة المتميزة، بعدما حسم زورق «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي، الصدارة في الأمتار الأخيرة، منهياً المنافسة في المركز الأول برصيد 79 نقطة.

«فورمولا2»

صنع قائد زورق «فريق أبوظبي 35»، راشد القمزي، الفرحة للمرة الثانية في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا2»، متوجاً جهوده بالفوز بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، بعدما حسم اللقب مبكراً وقبل الجولة الختامية، ليتصدر الترتيب العام برصيد 95 نقطة من خمس جولات، ليحقق لقبه الثاني بعد إنجاز 2017.

«أبوظبي للزوارق السريعة»

فاز فريق أبوظبي للزوارق السريعة عن طريق زورقَي «أبوظبي 35» و«أبوظبي 36» بالمركزين الأول والثاني، في بطولة العالم للتحدي الكلاسيكي لزوارق «الفورمولا 2»، في إنجاز رياضي كبير تحقق للمرة الأولى في مدينة أوجستو البولندية، التي احتضنت المرحلة الثانية من التحدي الكلاسيكي، الذي انطلق في المرحلة الأولى من مدينة روين الفرنسية.

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«فيكتوري 3»

توج زورق «فيكتوري 3»، بقيادة سالم علي العديدي وعيسى آل علي، بطلاً لمنافسات بطولة العالم للزوارق السريعة (الفئة الأولى)، التي جرت في الولايات المتحدة الأميركية في نسختها رقم 39، وشملت ست جولات مختلفة، حيث جمع الفريق 102 نقطة وضعته بالصدارة في ظهوره الأول في هذا الحدث

«إكس كات»

حقق أبطال الإمارات المركزين الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، التي أقيمت من ثلاث جولات في إيطاليا والصين ودبي، عبر زورق «أبوظبي 4»، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، والمركز الثالث الذي كان من نصيب «زورق شرطة دبي»، بقيادة عارف سيف الزفين ونادر بن هندي.

«إف 4 إس»

وضع فريق أبوظبي للزوارق السريعة بصمته أيضاً في منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة «ف 4 إس»، عبر المتسابق محمد أحمد عتيق المحيربي، قائد زورق «أبوظبي 5» الذي حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية، مع نهاية الموسم في الشارقة، بعد ستة سباقات مختلفة في البرتغال والصين والشارقة.

«الدراجات المائية»

لمع اسم الإمارات في البطولات العالمية والقارية والدولية للدراجات المائية في مختلف قارات العالم، حيث توهج الأبطال في بطولة العالم للدراجات المائية (أكوابايك)، إذ حصل راشد الملا من فريق أبوظبي على المركز الأول في بطولة العالم، محققاً اللقب الثاني على التوالي، بعدما اعتلي الصدارة من أربع جولات في البرتغال وإيطاليا والصين والشارقة، ونال فريق الفيكتوري تيم المركز الأول في فئة «واقف جي بي 1»، عبر المتسابق كيفين رايتيرر.

«الشارقة للرياضات البحرية»

حقق فريق الشارقة الدولي للرياضات البحرية ذهبيتين في الجولة الافتتاحية من مسابقة التاج الثلاثي، عبر المتسابق مانع حبيب المرزوقي الذي حصل على المركز الأول «فئة جالس مبتدئين»، وزميله عبدالله عبدالرحمن الحمادي في فئة «واقف ستوك» الذي صعد منصة التتويج مرة أخري في فئة «واقف محدود» محققاً المركز الثاني، فيما نجح أحمد عيسى الحمادي في الحصول على المركز الثاني في فئة «واقف ناشئين 11-13 سنة» ضمن البطولة ذاتها.