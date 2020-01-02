تاكومي مينامينو يخوض أول مران مع فريق «الريدز».. ويلتقط «فوتوسيشن» مع كبار ليفربول

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع ليفربول الإنجليزى كواليس لاعب «الريدز» الجديد تاكومى مينامينو أثناء تواجده الأول في قلعة الأنفيلد معقل ليفربول الإنجليزى، ومصافحته للألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق الريدز، المتصدر لبطولة الدورى الإنجليزى برصيد 52 نقطة.
وأصبح الدولى اليابانى رسميًا لاعبًا بالريدز بداية من أمس، الأول من يناير، بعد اتفاق ليفربول وريد بول سالزبورج على انتقاله لصفوف ليفربول.
ووفقا لموقع «ليفربول» فإن مينامينو خاض أول تدريب له مع «الريدز» أمس، وقابل يورجن كلوب وزملاءه الجدد للمرة الأولى، وقام بالتقاط صور عديدة معهم.
وحقق مينامينو 62 ظهوراً في دورى الدرجة الأولى اليابانى مع سيريزو أوساكا، حيث لعب إلى جانب دييجو فورلان، ولكن الفريق هبط في الموسم الأخير له. وتتبعه رد بول سالزبورج لسنة ونصف قبل التوقيع معه في 7 يناير 2015، بموجب عقد يمتد حتى عام 2018، مع خيار التمديد لسنة أخرى. وحقق أول ظهور أوروبى له في 26 فبراير، حيث لعب النصف الأول من هزيمة بيتية 1-3 (2-5 في الإجمالى) على يد فياريال في مباراة الإياب من دور الـ32 من دورى أوروبا قبل أن يحل محله فيليبى بيريس.
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