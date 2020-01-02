شكرا لقرائتكم خبر عن بول بوجبا يسدل الستار على أنباء رحيله عن «الشياطين الحمر» خلال انتقالات الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مينو رايولا، وكيل بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، حقيقة رحيل اللاعب عن الشياطين الحمر في يناير الجارى. وقال رايولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «بوجبا لن يغادر في يناير. إنه يحترم مانشستر يونايتد دائمًا، كما أن النادى يحترمه أيضًا».

وأضاف: «الوحيد الذي يتحدث عن مانشستر يونايتد وبوجبا هو سولسكاير، لأنه من يعلق في الصحف والإعلام». وتابع: «أذهب إلى ما قاله سولسكاير. بوجبا لن يتحرك من أولد ترافورد. وهذا جيد ونحن نوافق عليه». وأردف: «بوجبا يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة، ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسى الآن».

واستطرد: «إذا كان لدى سولسكاير أفكار عن لاعب يعمل معى، ويريد التحدث حول أي موضوع، فهو يعرف رقم هاتفى». واستمر: «حتى هذه اللحظة أتحدث مع إد وودوارد، لأنه الشخص الذي أتحدث معه في مانشستر دائمًا. لم أتحدث أبدًا مع سولسكاير».

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وتابع: «أعرف فقط أن بوجبا يحترم سولسكاير ويحبه بسبب ما فعله معه قبل ذلك، وهذا هو الشىء الوحيد الذي أعرفه عن المدرب». يذكر أن العديد من التقارير ربطت بوجبا بالرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

في 8 أغسطس 2016، وقع بوجبا مع مانشستر يونايتد على عقدٍ مدته 5 سنوات مقابل مبلغ قياسى قدره 105 مليون يورو، متخطيًا بذلك حامل الرقم القياسى السابق جاريث بيل. تلقى وكيل بول بوجبا، مينو رايولا، مبلغ 27 مليون يورو من يوفنتوس بسبب عودته إلى مانشستر يونايتد؛ كشف يوفنتوس عن رسوم إضافية بلغت 26.154 مليون يورو.

أعلن اتحاد كرة القدم أن بوجبا سيتم إيقافه في المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد في الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2016–٢٠١٧ ضد بورنموث، بسبب حصوله على بطاقتين صفراء في نسخة الموسم السابق من كأس إيطاليا مع يوفنتوس. في 19 أغسطس، لعب أولى مبارياته مع الفريق، وذلك في مباراة في الدورى ضد ساوثهامبتون انتهت بفوز المان يونايتد بثنائية نظيفة.

في 10 سبتمبر 2013، سجل بوجبا أول أهدافه مع المنتخب الوطنى أمام منتخب بيلاروسيا ضمن تصفيات كأس العالم 2014، حيث سجل الهدف الرابع وانتهت المباراة بفوز 4–2.في 6 يونيو 2014، تم اختيار بوجبا ضمن قائمة منتخب فرنسا للمشاركة في كأس العالم 2014. في 15 يونيو، في المباراة الأولى أمام منتخب الهندوراس حصل بوجبا على ركلة جزاء، وتسبب بطرد للاعب ويلسون بلاسيوس بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية ليعطى منتخب بلاده أفضلية المباراة باللعب أمام 10 لاعبين، ثم تكفل زميله كريم بنزيما بتسجيل ركلة الجزاء، وانتهت المباراة بفوز 3–0. وفى المباراة الثانية لمنتخب بلاده أمام منتخب سويسرا، شارك كبديل في الشوط الثانى، وقام صناعة الهدف الرابع الذي سجله كريم بنزيما حيث انتهت بفوز 5–2. وفى دور الـ 16 افتتح بوجبا التسجيل بالدقيقة 79 في المباراة أمام منتخب نيجيريا، حيث انتهت بفوز 2–0 وتم اختياره أفضل لاعب في المباراة من قبل الفيفا.