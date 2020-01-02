شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الرحيل عن الدوري المصري تُطارد المدربين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه المدربون الأجانب في الدورى المصرى سوء توفيق كبيرا الموسم الحالى 2019- 2020، ويقدمون عروضًا ضعيفة ونتائج مُخيبة، ما دفع 5 أندية مصرية لتغيير مدربيها بعد مرور 10 جولات فقط من عمر المسابقة المحلية.

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البداية كانت مع البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش، الذي رحل عن تدريب فريقه بعد 4 جولات فقط من الدورى العام، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مباراة، وتعاقد النادى مع طارق يحيى، نجم ومدرب الزمالك السابق، لقيادة الفريق، ويحتل الجيش المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

لعنة تغيير المدربين الأجانب طاردت أيضًا الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام إنبى بنتيجة 2-1 في الدورى الممتاز، ثم خسارة مدوية أمام فريق مازيمبى الكونغولى 3-0 في دورى أبطال إفريقيا، وتولى الفرنسى باتريس كارتيرون قيادة الفريق خلفًا له. ولم يتحمل مسؤولو الإسماعيلى المدرب الصربى ميودراج يسيتش أكثر من 5 مباريات فقط، حيث فاز في مباراتين وخسر في 3 مباريات، لتتم إقالته خوفًا من تعرض الفريق لمزيد من التراجع والتدهور تحت قيادته، وتم إسناد قيادة الفريق بشكل مؤقت لمساعده أدهم السلحدار الذي يقدم عروضًا ونتائج جيدة مع الفريق في الوقت الحالى. وتخلص أيضًا فريق الجونة من مدربه الصربى نيبوشا، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.

وفى بيراميدز لم تشفع النتائج الجيدة التي حققها الفريق في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمدرب الفرنسى سيباستيان ديسابر، واتخذت إدارة النادى قرارًا بإقالته بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين أمام الزمالك 2-0، والجونة 3-2، وتعاقد النادى مع الكرواتى أنتى تشاتشيتش لقيادة الفريق خلفًا له.