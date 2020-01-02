شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل البطاقة الدولية لـ«كهربا» من أفيس البرتغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو النادى الأهلى، رسميًا، من نادى أفيس البرتغالى البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» من أجل قيده رسميًا في صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتى انطلقت أمس.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن الأهلى استعجل رسميًا البطاقة الدولية الخاصة بـ«كهربا» عن طريق السيستم الخاص بانتقالات اللاعبين، وحال وصولها سيتم قيده لاعبًا رسميًا في صفوف الأهلى، عقب سداد نسبة الـ3% من نسبة انتقاله إلى الأهلى.

على جانب آخر، اشترط صالح جمعة، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى، الحصول على عقده بالكامل من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا وليس على سبيل الإعارة، وذلك بعد عدم مشاركته خلال الفترة الماضية منذ تولى السويسرى رينيه فايلر المهمة الفنية للمارد الأحمر، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب من جانب مسؤولى النادى خلال الساعات القليلة المقبلة.

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في شأن آخر، علمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الأهلى قرروا الدخول في مفاوضات مع نادى إنبى من أجل التعاقد مع أسامة جلال، مدافع الفريق البترولى، لضمه بداية من الموسم المقبل وليس في يناير الجارى. وكان «جلال» قد قدم مستوى مميزًا مع المنتخب الأوليمبى خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 21 عامًا، وحصل على إشادة من جانب المدير الفنى السويسرى، الذي أعطى الإشارة الخضراء للتعاقد معه في الصيف المقبل. على جانب آخر، بدأ مجلس الإدارة في إنشاء جراج بفرعى النادى بمدينة نصر والتجمع الخامس من أجل تنفيذ الوعود للجمعية العمومية، كما كان محمود الخطيب، رئيس النادى، حريصًا خلال اجتماع المجلس الأخير على استكمال المنشآت التي وعد بها أعضاء النادى.

في سياق مختلف، يطير سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إلى زيمبابوى قبل سفر بعثة الفريق بـ48 ساعة. وأكد مدير الكرة بالنادى أن موعد السفر بشكل نهائى سيتحدد بالتنسيق مع السويسرى «فايلر»، بعد مباراة المقاصة، اليوم، موضحًا أنه سيغادر إلى زيمبابوى قبل سفر البعثة بـ48 ساعة لإنهاء إجراءات الإقامة واختيار الفندق وملاعب التدريب قبل وصول البعثة بوقت كافٍ.

ويواجه الأهلى فريق بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، يوم 11 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

فيما حدد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الكروى الأول، برنامجًا علاجيًا لثنائى الفريق، حسين الشحات وجونيور أجايى، يقومان بتنفيذه لمدة يومين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، غدًا الجمعة. ويعانى «الشحات» إجهادًا في العضلة الضامة، بينما غادر «أجايى» مباراة الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى الأخيرة ببطولة إفريقيا بسبب شكواه إجهادًا بالعضلة الخلفية. وأكد الجهاز الطبى أن الثنائى سيبدآن المشاركة في التدريبات الجماعية بدءًا من غد الجمعة، استعدادًا لمباراة نادى مصر في الدورى، الأحد المقبل. فيما يستمر شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، في تنفيذ برنامجه العلاجى للتخلص من آلام السمانة، التي لاحقته مؤخرًا، ويخضع «شريف» لاختبار طبى، اليوم الخميس، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

في السياق نفسه، كشف الجهاز الطبى أن سعد سمير، مدافع الفريق، الذي سيُجرى جراحة في وتر أكيلس بألمانيا خلال الساعات المقبلة، سوف يستمر في ألمانيا لمدة 10 أيام بعد إجراء الجراحة. وأوضح الجهاز الطبى أن اللاعب سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف الشهر مجددًا للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذي سيقوم به في القاهرة. وكان «سعد» قد وصل إلى ألمانيا، أمس الأول، للخضوع للجراحة في وتر أكيلس، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وهى الإصابة التي ستبعد اللاعب عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر. ومن المقرر أن يخضع مدافع الأهلى للجراحة لدى الخبير الألمانى، الذي سبق أن أجرى جراحة مُماثلة لحارس الزمالك، محمود جنش، في يوليو الماضى.