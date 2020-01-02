شكرا لقرائتكم خبر عن البدري ينتظر مشاركة «كهربا» ويرفض المعسكر الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة حسام البدرى المدير الفنى إقامة معسكر خارجى خلال شهر مارس المقبل قبل أول مباراة رسمية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وتلقى اتحاد الكرة عرضا من إحدى شركات التسويق لإقامة معسكر خارجى، لكن الجهاز الفنى فضل عدم إقامة أي معسكرات خارجية في الوقت الراهن حتى يتمكن من تقديم موعد المعسكر المحدد له في النصف الثانى من مارس المقبل، وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى تحدث مع حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات من أجل ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة حتى يتم تقديم معسكر الفريق إلى 20 مارس بدلا من إقامته يوم 23 من الشهر نفسه.

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ويأمل حسام البدرى المدير الفنى في تقديم المعسكر حتى يتمكن من تحفيظ اللاعبين جملا تكتيكية، ومنح الفرصة للاعبين في التأقلم على سياسة الجهاز الفنى.

من جهة أخرى دخل الثنائى أحمد فهمى الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي طنطا، ومحمد الصباحى لاعب الوسط المهاجم بنادى أسوان دائرة اهتمام الجهاز الفنى لضمهما إلى المعسكر المقبل عقب ظهورهما بمستوى مميز خلال مشاركاتهما مع فريقهما بالدورى الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع داخل الجهاز الفنى للمنتخب– طلب عدم نشر اسمه- فإن حسام البدرى المدير الفنى طلب من معاونيه التركيز على العناصر الجديدة التي تتألق في أندية أخرى حتى يمنحهم فرصة المشاركة في المنتخب الوطنى. وقال البدرى: لا توجد أزمة في ضم لاعب من أسوان أو طنطا أو أي ناد آخر طالما أنه سيلتزم بالتعليمات الفنية داخل المعسكر وسيحافظ على مستواه مع فريقه، يأتى هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الجهاز الفنى مشاركة محمود عبدالمنعم «كهربا» مع الأهلى في مباريات الدورى الممتاز من أجل ضمه إلى المعسكر المقبل.