شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الحدود.. والمصري يلتقي سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى حرس الحدود، بقيادة طارق العشرى، نظيره بيراميدز، الذي يقوده الكرواتى أنتى تشاتيش، المدير الفنى، في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، على ملعب الحرس بالمكس، ضمن الجولة الحادية عشرة لبطولة الدورى الممتاز. ويدخل الحدود المباراة برصيد 11 نقطة في المركز الحادى عشر، بعد تعادله الأخير مع إنبى بدون أهداف، ويتطلع الفريق لتحقيق الفوز لتحسين وضعه بالجدول. وسعى «العشرى» خلال الأيام الماضية لتجهيز جميع العناصر لمواجهة اليوم، بجانب تحفيظهم الخطة التي سيخوض بها المباراة. فيما يسعى بيراميدز لاستثمار الصحوة التي يمر بها الفريق بعد تولى «تشاتيش» المسؤولية ونجاحه في الفوز على المصرى بهدف نظيف بالكونفيدرالية، بجانب فوزه على وادى دجلة بالنتيجة نفسها بالدورى ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس. وشدد المدير الفنى خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعبين على ضرورة التركيز واحترام المنافس، وذلك بعدما شاهد تسجيلات للمباريات الأخيرة التي خاضها الفريق العسكرى مؤخرًا، وأظهرت قوة أداء الفريق. من ناحية أخرى، يلتقى المصرى، بقيادة إيهاب جلال، مع سموحة، الذي يقوده حسام حسن، في الخامسة مساء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ويعانى الأول تراجعًا في النتائج على الصعيدين المحلى والإفريقى، وذلك بعد خسارته من بيراميدز في الكونفيدرالية، ما وضع اللاعبين والجهاز الفنى تحت نيران النقد الجماهيرى، ويدرك المدير الفنى أهمية الفوز.