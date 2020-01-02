شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتحفز لمواصلة انتصاراته على حساب شيفيلد يونايتدبـ«البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول، منافسه شيفيلد يونايتد، على ملعبه «أنفيلد»، معقل الريدز، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر بطولة الدورى الإنجليزى، والتى من المقرر أن تقام عند العاشرة مساء اليوم الخميس.

وينفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثانى ليستر سيتى، وبفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتى، وقد يزيد الفارق إذا فاز الريدز في مباراته المؤجلة أمام وست هام يونايتد، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بفارق ست نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع تشيلسى.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز في المباراة، حيث يأمل الريدز في الاقتراب خطوة أكثر من تحقيق حلمه بالفوز بالدورى الإنجليزى، بينما يحلم الصاعد حديثاً للبريميرليج شيفيلد يونايتد أن يحقق الصعب ويتأهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ويلحق بالمتصدر أول هزيمة له هذا الموسم.

وتواجه الفريقان 7 مرات في الدورى الإنجليزى بنظامه الجديد، ونجح ليفربول في الفوز بـ 3 مباريات، وتعادل مباراتين، وخسر مثلهما، وأحرز الليفر تسعة أهداف في شباك شيفيلد، بينما سجل الضيف خمسة أهداف.

Advertisements

ونجح ليفربول بصعوبة في الفوز بمباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه فينالدوم، ويأمل الفريق في تكرار الفوز في مباراة اليوم من أجل الاستمرار بدون أي خسارة في الدورى.

ويغيب شاكيرى عن المباراة بسبب الإصابة، وقال كلوب لموقع ليفربول: «شاكيرى يشعر ببعض الألم في عضلات الفخذ الخلفية، وقد يعود اللاعب قبل مباراة توتنهام في الدورى يوم 11 يناير الجارى».

وأكد «كلوب» على صعوبة مهمة الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى أن الريدز سيواجه في اللقاءات القادمة حتى نهاية الموسم فرقاً تقاتل بكل ما لديها من قوة، وقال: «كى أكون صريحًا، هناك طريق طويل أمامنا، الكل يسألنى كيف كان عام ٢٠١٩ بالنسبة لك؟ عام ٢٠١٩ كان رائعًا بالنسبة لى، لكنه غير ذى أهمية، لأننا نتبع المواسم لا السنوات».

كما شدد «كلوب» على ضرورة أن يبذل كل لاعب في الفريق أقصى ما لديه على مدار الـ90 دقيقة، حتى يبقى ملعب «أنفيلد» حصنًا. وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمى لليفربول: «فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضا بالفريق، وكما قلت من قبل، الموسم لم ينته بعد، واللاعبون أظهروا في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا».

وأضاف: «يجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة كبيرة للفريق، الأمر صعب للغاية، ولكن لا أحد يشكو، كما أنه لا مجال لدينا للأعذار، هؤلاء اللاعبون يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في مباراة اليوم».