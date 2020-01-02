شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثًا عن تصحيح الأوضاع في بطولة الدورى العام واستعادة ذاكرة الانتصارات، يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارًا نظريًا سهلًا، عندما يواجه أسوان مساء اليوم الخميس عند السابعة والنصف مساء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى العام.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وهزم في مباراتين، سجل خلالها 10 أهداف واستقبل 7 أهداف، فيما يحتل أسوان المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط. وتعد المواجهة سهلة نظريًا بالنسبة للمارد الأبيض، بسبب فارق الإمكانات والتاريخ وحتى ترتيب الجدول في الموسم الحالى، لكن التجربة أثبتت خلال هذا الموسم أن مواجهات الزمالك في الدورى، خصوصا مع الفرق التي تصارع في مؤخرة الجدول، صعبة وتشهد العديد من المفاجآت، حيث كانت بدايتها بالتعادل مع نادى مصر، الذي كان يتذيل جدول الترتيب في ذلك الوقت، ثم الخسارة من إنبى الذي كان في المركز الأخير أيضا، مرورا بطلائع الجيش الذي حصل على ثلاث نقاط من الأبيض، ثم تعادل في مباراتين متتاليتين أمام سموحة والإنتاج الحربى، مما يجعل مباريات الفريق في هذا الموسم صعبة للغاية على جمهور الأبيض. ولاتزال أزمة الجبهة اليمنى صداعًا في رأس الجهاز الفنى، بسبب إصابة حازم إمام وهروب حمدى النقاز، بالإضافة إلى غياب محمد عبدالغنى مدافع الفريق الذي يتم توظيفه في مركز الظهير الأيمن في لقاء أسوان للإيقاف، لذا يفاضل الفرنسى كارتيرون بين الاعتماد على الصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق 99 بالنادى، والمدافع محمد عبدالسلام وأحمد سيد زيزو، لقيادة الجبهة اليمنى في اللقاء القادم للأبيض أمام الفريق الأسوانى. وبات محمود عبدالرازق «شيكابالا» وعبدالله جمعة، لاعبا الفريق، جاهزان للمباراة من الناحية الطبية، بعد التعافى من الإصابات المختلفة التي كان يعانى منها الثنائى، وشاركا بشكل طبيعى في المران الأخير تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بعد أن اطمأن الجهازان الفنى والطبى على قدرتهما على خوض التدريبات، وتبقى مشاركتهما في يد الجهاز الفنى. ومن المتوقع أن يخوض المارد الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالسلام أو «أحمد سيد زيزو» في الدفاع، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم، وفى الهجوم مصطفى محمد. فيما يبحث أسوان عن أول فوز له في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك وتحقيق مفاجأة تساعده على تحسين موقعه في جدول الدورى، بعد أن التقيا من قبل في الدورى المصرى في 18 مباراة، حقق الأبيض خلالها 12 فوزا وتعادلا 6 مرات.

أول مواجهة بين الفريقين كانت في موسم 1990- 1991 في الدور الأول، وفاز الزمالك 4-1، آخر مواجهة بين الفريقين كانت في الدور الثانى من موسم 2016- 2017، وفاز الأبيض بهدف وحيد.