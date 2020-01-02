شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حمدي يروي قصة فوز الأهلي على الزمالك بالناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، ورئيس وكالة الأهرام للإعلان الأسبق، إن قراره باستبعاد 20 لاعبا من الأهلى كان نتيجة خلاف حدث بين مدير الكرة هاني مصطفى والمدير الفني للنادي الأهلي الكابتن الجوهري، وانقسم اللاعبين على إثر ذلك الخلاف وأقام الكابتن الجوهري، معسكرا خارجيا للاعبين في أحد الفنادق.

وأضاف «حمدي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ذهب للاعبين في معسكرهم الخارجي وطلب منهم الحضور للنادي في صباح اليوم التالي وعندما تخلفوا عن الموعد قرر إيقافهم، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الإدارة إيقاف المدير الفني الكابتن الجوهري.

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وأردف رئيس النادي الأهلي الأسبق أنه لم يناقشه أحد في قرار الإيقاف لأنه وضع عند توليه منصبه كمدير للكرة صلاحيات لا يستطيع رئيس مجلس الإدارة بموجبها أن «يكسر كلامه»، مؤكدا أنه فصل الكرة عن مجلس الإدارة في النادي والقرار ما زال ساريا حتى اليوم.

وأشار حسن حمدي إلى أنه طلب من الكابتن عادل طعيمة اختيار 16 لاعبا تحت 20 عاما بديلا للاعبي الفريق الأول.

وأوضح حسن حمدي أنه لم يشارك أي لاعب من الكبار الذين تم إيقافهم إلا الكابتن أحمد شوبير حارس المرمي، لأنه كان الحارس الأفضل في الفريق في ذلك الوقت وكان حارس المنتخب، لافتا إلى أنه دخل مباراة الزمالك بالناشئين في بطولة كأس مصر وفاز في المباراة، وشهدت هذه المباراة أول مشاركة للتوأم حسام وإبراهيم حسن، مضيفا أن البعض حذروه من قراره قائلا: «قالولي لو اتغلبت من الزمالك هتتعلق في ميدان التحرير».