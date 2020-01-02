شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بداية مضيئة في 2020.. أرسنال يتفوق على مانشستر يونايتد بهدفين في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 تمكن نادي أرسنال من تحقيق الفوز على فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الإمارات.

Advertisements افتتح التهديف اللاعب نيكولاس بيبي لمصلحة أرسنال في الدقيقة 8. وفي الدقيقة 42 تمكن اللاعب سقراط باباستاثوبولوس من إضافة الهدف الثاني لمصلحة أرسنال. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 27 يحتل بها المركز العاشر، بينما يبقى رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 31 يحتل بها المركز الخامس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بداية مضيئة في 2020.. أرسنال يتفوق على مانشستر يونايتد بهدفين في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.