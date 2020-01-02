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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بول بوغبا يغيب عن الملاعب لفترة طويلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
اعلن النروجي اولي غونار سولسكاير مدرب نادي مان يونايتد الانكليزي ان لاعب الفريق الدولي الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن النادي لفترة طويلة بعد تعرضه لاصابة في الكاحل.
بوغبا لم يسافر مع الفريق في رحلته الى لندن من اجل مواجهة ارسنال في قمة الجولة 21 من الدوري الانكليزي.
وقال مدرب الشياطيم الحمر سولسكاير: بوغبا لم يسافر معنا لمواجهة ارسنال نظرا لتعرضه لاصابة في الكاحل ستبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.
يذكر ان بوغبا لا يمر بفترة جيدة مع ناديه وهو الذي صرح عدة مرات انه يريد الرحيل ولكن الامور لم تسر معه على ما يرام.
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