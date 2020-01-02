بول بوغبا يغيب عن الملاعب لفترة طويلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

اعلن النروجي اولي غونار سولسكاير مدرب نادي ​مان يونايتد​ الانكليزي ان لاعب الفريق الدولي الفرنسي بول ​بوغبا​ سيغيب عن النادي لفترة طويلة بعد تعرضه لاصابة في الكاحل.

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بوغبا لم يسافر مع الفريق في رحلته الى لندن من اجل مواجهة ​ارسنال​ في قمة الجولة 21 من ​الدوري الانكليزي​.

وقال مدرب الشياطيم الحمر سولسكاير: بوغبا لم يسافر معنا لمواجهة ارسنال نظرا لتعرضه لاصابة في الكاحل ستبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

يذكر ان بوغبا لا يمر بفترة جيدة مع ناديه وهو الذي صرح عدة مرات انه يريد الرحيل ولكن الامور لم تسر معه على ما يرام.