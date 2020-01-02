مصر المقاصة ضد الأهلي.. مجدي قفش يكشف أسباب تألقه في القلعة الحمراء

جدة - عمرو شويل مصر المقاصة ضد الأهلي

أكد محمد مجدي " قفشة " صانع ألعاب فريق الأهلي أنه سعيد بثقة جمهور الاهلى بعد الأداء الذى يظهر به خلال مباريات الاحمر فى بطولة الدورى المصرى لافتا إلى أنه مازال هناك الكثير ليقدمه مع الفريق مشيرا الى أن الفريق لم يحقق أي لقب بعد.

مصر المقاصة ضد الأهلي

وأوضح " قفشة " في تصريحات تلفزيوينة لقناة " TIME SPORT" قائلا :" أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي، الجميع ساعدني على الدخول سريعا في أجواء القلعة الحمراء ، وحديث السويسرى رينيه فايلر دائما معه خلال التدريبات يجعله مطمئن على بذل الجهد خلال المباريات ".

مصر المقاصة ضد الأهلي

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

مصر المقاصة ضد الأهلي

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15.

مصر المقاصة ضد الأهلي

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول، خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى بينما يقود الهجوم مروان محسن، في الوقت الذي بدأ المقاصة بتشكيل مكون من محمود حمدي في حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وعمرو مرعي .

مصر المقاصة ضد الأهلي

سيطر المقاصة على الدقائق الأولى من عُمر اللقاء، وفي الدقيقة 2 أنفرد عمرو مرعى مهاجم الفريق الفيومي بمرمى محمد الشناوى ولكنه سدد الكرة خارج المرمى بغرابة، دخل الأهلي في اجواء المباراة بعد الدقيقة السابعة، وحاول قفشة الحصول على السيطرة في منطقة وسط الملعب ولكن دخول تشكيل خطورة على دفاعات المقاصة.

مصر المقاصة ضد الأهلي

أنحصر اللعب بعد مرور 10 دقائق في وسط الملعب دون نجاح أي فريق في الحصول على المبادرة، وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة، وفي الدقيقة 15 تلقى محمد مجدي قفشة تمريرة بينية متقنة سددها قوية فوق عارضة مرمى مصر المقاصة.