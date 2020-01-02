شكرا لقرائتكم الزمالك يرد بقسوة على سيد عبد الحفيظ في أزمة قيد محمود كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو نادى الزمالك عن عدم إجراء النادي أي استعلام بشأن محمود كهربا الذي وقع مؤخرا بالنادي الأهلي، موضحين إن المسألة حاليا بين الفريق الأحمر والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أحقية قيد اللاعب في سجلات الاتحاد، موضحين إن النادي الأبيض سيحصل علي كل حقوقه بشأن اللاعب من خلال الطرق الشرعية.

وأوضح مسؤولو الزمالك إن تعليق قيد كهربا علي نظام القيد الخاص بالاتحاد المصري، أمر لا يخص النادي الأبيض، مؤكدين علي مواصلة السعي في ذلك القضية للحفاظ علي حقوق النادي في اللاعب الذي رحل عن الفريق رغم امتداد عقده مع ناديه وانضم لأفيش البرتغالي ثم قام بالتوقيع مؤخرا للأهلي حيث ينتظر حاليا وصول بطاقته من النادي البرتغالي حتي يتمكن الأهلي من قيده.

ورد مسئولو اتحاد الكرة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بخصوص قيد محمود كهربا فى صفوف الفريق، اليوم بعد فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية وفقا لتعليمات الفيفا..وفجر سيد عبد الحفيظ مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن أحد الأندية طلب الاستعلام عن محمود كهربا الذي يسعى الاهلي لقيده خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من أفيس البرتغالى، وهو ما يتسبب فى تأجيل وصول بطاقة اللاعب أسبوعين.

قال مسئولو اتحاد الكرة لـ"اليوم السابع"، إنه لا صحة لتصريحات عبد الحفيظ وأنه لم يتم الاستعلام عن اللاعب عبر "السيستم" حتى الأن، ولو حدث ذلك سيظهر أمام اتحاد الكرة عبر "السيستم".

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أضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه اذا حاول نادى الزمالك الاستعلام عن كهربا عبر السيستم فهذا يتطلب إدخال "استمارة قيد"، وإذا كانت مزورة وفقا لتصريحات عبد الحفيظ سيتم رفضها من جانب اتحاد الكرة وإيقاف الاستعلام فورا، ولكن هذا لم يحدث.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الاستعلام عن كهربا على السيستم المحلى لا علاقة له إطلاقا بوصول البطاقة، ولن يتسبب فى تأجيلها كما يردد مدير الكرة بالأهلى، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الإجراءات تسير بشكل طبيعى وتم إرسال طلب للإتحاد البرتغالى ونادى أفيش لإرسال البطاقة وسيتم الإعلان فور وصولها بشكل رسمى.

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام وصعب على مضيفة مصر المقاصة بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 79، في المواجهة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15.