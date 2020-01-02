شكرا لقرائتكم زاهي حواس: الفراعنة كانوا أهلاوية.. والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن حسن حمدي، الرئيس الأسبق للأهلي، من أهم الرؤساء في تاريخ القلعة الحمراء.
وتابع حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد مازحا «الفراعنة كانوا أهلاوية والزملكاوية بنوا الهرم الأكبر، أنا من فترة طويلة قلت المقولة دي وأنا بهزر، والناس صدقت».
وهنأ حواس حسن حمدي بالعام الجديد، قائلا: «أنت في قلب الجميع».
ووجه حواس سؤالا لحسن حمدي حول رأيه في أداء الأهلي الفترة الأخيرة، ليرد الرئيس الأسبق: «راضي عن مستوى الأهلي طبعا».
وقد برز الكابتن حسن حمدى في تصريحات سابقة قال الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق ، إن مجدى عبد الغني، لاعب الأهلى السابق، كان لاعبا متعبا ومشاكسا ووقع عليه عقاب أكثر من مرة.
وأضاف حمدي ، أن اللاعبين مدحت رمضان، محمد عباس «كانوا متعبين»، كما أن محمد عباس كان يختفي فجأة وتم إيقافه عاما عن اللعب، فدخل خلالها الجيش لأداء الخدمة العسكرية.
وتابع رئيس النادي الأهلي الأسبق أن اللاعب محمد عباس حصل على أفضل لاعب في النادى فى العام التالى.
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