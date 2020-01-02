شكرا لقرائتكم الزمالك ضد أسوان.. ممثل الصعيد يبحث عن انجاز تاريخي ورقم غائب من 20 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخرج فريق أسوان ممثل الصعيد الوحيد هذا الموسم لمواجهة الزمالك على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة رقم 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث فريق أسوان عن استغلال تخبط الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة ضمن منافسات مسابقة الدوري وتحقيق أول فوز تاريخا على الزمالك في جميع المنافسات، بعد 18 مباراة تاريخيا بين الفريقين فاز الفارس الأبيض في 12 مواجهة و 6 تعادلات.

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كما يبحث تماسيح النيل عن تسجيل أول هدف في الشباك البيضاء منذ 21 عاما تحديدا عندما سجل بشير التابعي مدافع الزمالك هدف بالخطأ في مرماه في اللقاء الذي أقيم يوم 25 أبريل 1999 ضمن منافسات الجولة رقم 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز وانتى اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 5-2.

ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 15 نقطة في المقابل يحتل فريق أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.