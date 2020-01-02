شكرا لقرائتكم حسن حمدى عن مجدي عبد الغنى: كان متعب ومشاكس وعاقبته أكثر من مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، رئيس وكالة الأهرام للإعلان الأسبق، إن مجدى عبد الغني، لاعب الأهلى السابق، كان لاعبا متعبا ومشاكسا ووقع عليه عقاب أكثر من مرة.

وأضاف حمدي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللاعبين مدحت رمضان، محمد عباس «كانوا متعبين»، كما أن محمد عباس كان يختفي فجأة وتم إيقافه عاما عن اللعب، فدخل خلالها الجيش لأداء الخدمة العسكرية.

وتابع رئيس النادي الأهلي الأسبق أن اللاعب محمد عباس حصل على أفضل لاعب في النادى فى العام التالى.

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قال رئيس النادي الأهلي الأسبق، إن قراره باستبعاد 20 لاعبا من الأهلى كان نتيجة خلاف حدث بين مدير الكرة هاني مصطفى والمدير الفني للنادي الأهلي الكابتن الجوهري ، وانقسم اللاعبين على إثر ذلك الخلاف وأقام الكابتن الجوهري ، معسكرا خارجيا للاعبين في أحد الفنادق .

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وأضاف حمدي ،أنه ذهب للاعبين في معسكرهم الخارجي وطلب منهم الحضور للنادي في صباح اليوم التالي وعندما تخلفوا عن الموعد قرر إيقافهم، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الإدارة إيقاف المدير الفني الكابتن الجوهري.

وأردف رئيس النادي الأهلي الأسبق أنه لم يناقشه احد في قرار الايقاف لأنه وضع عند توليه منصبه كمدير للكرة صلاحيات لا يستطيع رئيس مجلس الإدارة بموجبها أن «يكسر كلامه»، مؤكدا أنه فصل الكرة عن مجلس الإدارة في النادي والقرار ما زال ساريا حتى اليوم.

وأشار حسن حمدي إلى أنه طلب من الكابتن عادل طعيمة اختيار 16 لاعبا تحت 20 عاما بديلا للاعبي الفريق الأول.

وأوضح حسن حمدي أنه لم يشارك أي لاعب من الكبار الذين تم إيقافهم إلا الكابتن أحمد شوبير حارس المرمي، لأنه كان الحارس الأفضل في الفريق في ذلك الوقت وكان حارس المنتخب.

لافتا إلى أنه دخل مباراة الزمالك بالناشئين في بطولة كأس مصر وفاز في المباراة، وشهدت هذه المباراة أول مشاركة للتوأم حسام وإبراهيم حسن، مضيفا أن البعض حذروه من قراره قائلا: «قالولي لو اتغلبت من الزمالك هتتعلق في ميدان التحرير».