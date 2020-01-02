شكرا لقرائتكم حسن حمدي: لست نجما سينيمائيا لكي أظهر كثيرًا في الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، ورئيس وكالة الإعلان في مؤسسة الأهرام الأسبق، إن قضى حياته في مؤسستي النادي الأهلي والأهرام، وكليهما عملاق في مجاله سواء النادي الأهلي في الرياضة أو الأهرام في الصحافة وأنه يشتاق للمؤسستين.

وأضاف حمدي خلال لقائه مع الإعلامي احمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان لا يحب الظهور كثيرا في وسائل الإعلام لأن عمله رياضي وتربوي و ليس ممثل سينمائي يحتاج إلى الظهور والترويج .

وتابع رئيس النادي الأهلي السابق أنه كان منشغل بالرياضة والتدريبات والنشئ، ومهتم بالمبادئ والأخلاقيات، على حساب الظهور في الإعلام كما أنه يحب العمل في صمت.

وأشار حسن حمدي إلى أن الرياضة لها حدود معينة منها عدم السهر والحفاظ على الوزن ومن يتجاوزها يصبح غير رياضي.

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وأوضح رئيس وكالة الإعلان في مؤسسة الأهرام الأسبق ، إن طبيعته لا تفضل الظهور كثيرا في الإعلام، لأن هذا ليس مجاله، ولكن يظهر في المناسبات التي تناسبه.

قال حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، إن أول راتب تقاضاه كلاعب بالقلعة الحمراء بلغ 3 جنيهات.

وتابع حمدي «كان عقدي مع الأهلي شهري، حيث كنت أتقاضى 3 جنيهات شهريا، لكن هذا المبلغ كان له قيمة منذ أكثر من 55 عاما».

وأضاف حمدي «النادي كان يمنحنا وجبات وزجاجة لبن بعد التدريب».