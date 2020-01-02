شكرا لقرائتكم حسن حمدي: مبارك تدخل لإعادة الحضري للأهلي ورفضت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، العديد من القذائف، فى حواره مع الإعلامي أحمد موسي، على فضائية صدي البلد، أبرزها تدخل محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لمصر، للعفو عن عصام الحضري وإعادته مرة أخري لصفوف القلعة الحمراء.

وأكد حسن حمدي، قائلا: "عند تكريم منتخب مصر بعد حصوله على إحدى البطولات الإفريقية سأل مبارك الجميع هل أي شخص له أي طلب؟.. الحضري طلب منه التدخل كي يعود إلى صفوف الأهلي"

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وأضاف حسن حمدي، قائلا: "مبارك طلب من زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق الحديث معي وحل المشكلة.. وأبلغت زكريا عزمي بأن اللاعب رحل عنا دون إذن واشتكى النادي في الاتحاد الدولي وأن الأهلي به مبادئ وهل يرضيه ما حدث؟.. فعاود الاتصال بي سريعا وقال لي الرئيس يقول لك أنت رجل جيد وهو يؤيدك في قرارتك كلها" .