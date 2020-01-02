شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المقاصة.. فايلر يتفوق علي جوزي في أفضل انطلاقة ببطولة الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الأهلي تحت السويسري رنيه فايلر بتحقيق فوز صعب ومثير على حساب فريق مصر المقاصة بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة رقم 11 من الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة من 9 انتصارات متتالية.

وقاد فايلر الفريق الأحمر لتدشين أفضل بداية في التاريخ مشاركته في مسابقة الدوري بعد تحقيق 9 انتصارات متتالية مع تسجيل 25 هدف واستقبال هدف وحيد متفوقا رقميا على الفريق الذهبي موسم 2005-2006 تحت المدرب البرتغالي مانويل جوزية حيث حقق الفريق 9 انتصارات متتالية وكن مع تسجيل 21 هدف فقط واستقبال هدف وحيد.

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وينتظر الأهلي مواجهة نادي مصر يوم 5 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة رقم 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز