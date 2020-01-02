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طارق سامي حكما لمباراة الزمالك وأسوان

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جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم طارق سامي لإدارة مباراة الزمالك وأسوان المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الأسبوع الـ11 للدوري.

 

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ويدخل نادى الزمالك مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس اختباراً محلياً جديداً حينما يستضيف نظيره أسوان على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

 

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .

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