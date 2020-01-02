محمد جمال: نتمنى مشاهدة مدرجات «الزعيم» كاملة العدد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يسعى العين إلى تقديم هدية لجماهيره مع مطلع العام الجديد عندما يستضيف شباب الأهلي، حيث يتطلع «الزعيم» إلى ضرب أكثر من عصفور بحجر، لتضيق الخناق على المنافس المتصدر، وربما الاستفادة من نتائج فرق المقدمة الأخرى التي لعبت أمس في نفس الجولة.

يدخل العين اللقاء بمعنويات الفوز في «الكلاسيكو» في الجولة الماضية، ومن المتوقع أن يلعب بنفس التشكيلة التي لعب بها أمام الوحدة مع تغيير طفيف بإشراك بندر الأحبابي من بداية اللقاء، فيما سيفقد الفريق خدمات الثنائي مزيان وبرمان بداعي الإصابة.

من جانبه أكد اللاعب محمد جمال جاهزية جميع اللاعبين من كافة النواحي للقاء المتصدر ورغبتهم الكبيرة في حصد النقاط الثلاث وإسعاد جماهيرهم وقال: هي مباراة قمة بين فريقين كبيرين سنبذل خلالها أقصى ما عندنا لتقديم صورة جيدة ونحقق المطلوب، وبالتأكيد مثل هذه المواجهات الكبيرة لا تحتاج منا إلى تذكير الجماهير بالحضور ومساندة اللاعبين، فهي تعي دورها تماماً ودائماً تكون في الموعد ولكن ما أتمناه أن نشاهد المدرجات ممتلئة وكاملة العدد، ونحن من جانبنا سنؤدي ما علينا، وبإذن الله نسعدهم في النهاية بالنتيجة المطلوبة.

وحول الأدوار التكتيكية التي يقوم بها في الوسط عندما كان لاعباً في الجزيرة وإمكانية تنفيذها في مواجهة اليوم قال: اللاعبون مجرد أدوات ينفذون ما يطلبه المدرب حسب الخطة الموضوعة تجاه المنافس، وأنا شخصياً رهن إشارة المدرب في أي دور يطلبه مني، وهنا لابد من توجيه الشكر للمدرب غازي فهد الذي منحني فرصة المشاركة كلاعب أساسي، وسأبذل أقصى ما عندي لتدعيم هذه الثقة وأكون عند حسن ظنه وظن جماهير «الزعيم».

وكان مدرب العين العراقي غازي فهد قد أشار في المؤتمر الصحفي أن المواجهة سيكون لها دور كبير في مشوار فريقه في بطولة الدوري، موضحاً أن لاعبيه يتسلحون بالعزيمة والإصرار والمعنويات العالية والرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية. وذكر أن شباب الأهلي فريق قوي إلا أنه مثل بقية الفرق لديه نقاط ضعف سيعملون على استغلالها واللعب عليها لتحقيق هدفهم.