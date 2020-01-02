نقطة تاريخية لبرايتون أمام تشيلسي.. وسقوط توتنهام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح تشيلسي العام الجديد بتعادل مخيب مع مضيفه برايتون 1-1 في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وبدا تشيلسي في طريقه، لتحقيق فوزه العاشر على برايتون من أصل 10 مواجهات بينهما على صعيد الدوري، وذلك بتقدمه منذ الدقيقة العاشرة عبر الإسباني سيزار أسبيليكويتا، قبل أن تتلقى شباكه هدفاً رائعاً من البديل الإيراني علي رضا جهانبخش بتسديدة أكروباتية خلفية، منح بها فريقه نقطته الأولى على الإطلاق في تاريخ مواجهاته مع «البلوز».

وتابع ليستر سيتي الوصيف صحوته، وحقق فوزه الثاني توالياً على مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-صفر،ليرفع رصيده إلى 45 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراتين أقل ويستقبل شيفيلد يونايتد اليوم الخميس.

وباءت مساعي توتنهام بالحلول في المركز الخامس مؤقتاً بالفشل، بعد سقوط فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو،على أرض ساوثمبتون صفر-1.