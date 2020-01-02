أبيض الشابات يخسر أمام لبنان 1-3



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر منتخب الشابات تحت 18 سنة أمام نظيره منتخب لبنان بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت أمس على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا المقامة في مملكة البحرين لحساب المجموعة الأولى.

وسجلت هدف منتخبنا اللاعبة شهد خالد.

ويخوض أبيض الشابات مساء اليوم الخميس مباراته الثالثة في ختام دور المجموعات بمواجهة منتخب الأردن «حامل اللقب»، ويتصدر منتخب لبنان المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط يليه منتخب الأردن ثاني المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف يأتي منتخبنا الوطني ثالثاً، والعراق رابعاً من دون نقاط.

ويتأهل للدور الثاني للبطولة والمقرر له يوم 4 يناير/كانون الثاني الحالي، أول وثاني المجموعتين، بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية.