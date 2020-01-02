جوارديولا: علينابالصلاة للحاق بليفربول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن فريقه بحاجة إلى «الصلاة» من أجل اللحاق بليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي.

وكرر جوارديولا التأكيد على أن الفجوة التي تفصل فريقه عن ليفربول كبيرة للغاية ويصعب التغلب عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفريق سيواصل المحاولات.

وذكر جوارديولا: «نحن بحاجة إلى عمل أكثر جدية واللعب بشكل أفضل والصلاة من أجل ذلك».

وتحدث جوارديولا بشأن إصابة لاعبين أساسيين بالفريق من بينهم المدافع ايميرك لابورتي والمهاجم سيرجيو أجويرو.

وقال جوارديولا «أعتقد أن الفريق رائع، وأنا أحب هذا الفريق، لكن أحياناً تقع مشكلات الإصابات.. لا نتوقع فقدان أبرز اللاعبين لدينا خلال ستة أشهر.. نعاني في بعض المراكز لكننا نطبق أسلوبنا بشكل عام».