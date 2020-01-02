شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: علينابالصلاة للحاق بليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن فريقه بحاجة إلى «الصلاة» من أجل اللحاق بليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي.
وكرر جوارديولا التأكيد على أن الفجوة التي تفصل فريقه عن ليفربول كبيرة للغاية ويصعب التغلب عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفريق سيواصل المحاولات.
وذكر جوارديولا: «نحن بحاجة إلى عمل أكثر جدية واللعب بشكل أفضل والصلاة من أجل ذلك».
وتحدث جوارديولا بشأن إصابة لاعبين أساسيين بالفريق من بينهم المدافع ايميرك لابورتي والمهاجم سيرجيو أجويرو.
وقال جوارديولا «أعتقد أن الفريق رائع، وأنا أحب هذا الفريق، لكن أحياناً تقع مشكلات الإصابات.. لا نتوقع فقدان أبرز اللاعبين لدينا خلال ستة أشهر.. نعاني في بعض المراكز لكننا نطبق أسلوبنا بشكل عام».
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا: علينابالصلاة للحاق بليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.