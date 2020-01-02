

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - - تراجعت نتائج حتا في أول خمس مراحل، حيث جمع 8 نقاط، لكن الإعصار خسر ست مباريات متتالية آخرها أمام عجمان بنتيجة 3-1.

- يبحث الفجيرة عن فوز رابع حين يستضيف عجمان، ومنذ انطلاق الموسم حقق الفريق 3 انتصارات، وتلقى 8 هزائم، ولم يتعادل على الإطلاق، وجاءت الانتصارات الثلاثة على ملعبه وأمام جماهيره.

- حقق العين انتصاراً مهماً في الجولة الماضية على الوحدة بهدفين نظيفين في واحدة من أجمل مباريات الموسم. وأعاد هذا الفوز التوازن إلى الزعيم بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها في الجولة قبل الماضية أمام الظفرة، ويبدو الفوز بهذه المباراة الضمان الوحيد لاستمرار العين في سباق الصدارة قبل نهاية الدور الأول.