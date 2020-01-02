12 ميدالية ملونة للإمارات في «خليجية الجولف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت منتخبات الإمارات 12 ميدالية ملونة في ختام البطولة الخليجية للجولف التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط على مدار أسبوع بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات مثلوا جميع دول الخليج، ونظمتها وزارة الشؤون الرياضية ممثلة في الاتحاد العماني للجولف تحت إشراف اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للجولف.

وكان منتخب الرجال المكون من أحمد سكيك وخالد يوسف وعبدالله القبيسي وحسن المشرخ أضاف أول من أمس ميداليتين، برونزية بحصوله على المركز الثالث بمنافسات الفرق ومثلها بواسطة أحمد سكيك بحصوله على المركز الثالث بمنافسات الفردي، وواصل منتخب الشباب المكون من اللاعبين راشد العمادي وريان المازمي وحامي فقيهي العوضي حصد الميداليات بحصوله على المركز الثاني وفوزه بالميدالية الفضية، إلى جانب الميدالية البرونزية للاعب راشد العمادي بحصوله على المركز الثالث بمنافسات الفردي.

وكان الاتحاد العماني للجولف أقام مساء أول من أمس حفلا كبيرا برعاية يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية بحضور الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز والشيخ رشاد محمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية، ومنذر البرواني رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للجولف.