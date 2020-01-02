شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن سرور يحتفظ بنجومية الكرنفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفظ المدرب العالمي سعيد بن سرور بنجومية المدربين في كرنفال كأس دبي العالمي، حيث سبق أن توج بطلاً للكرنفال 9 مرات في إنجاز فريد غرد به بعيداً عن كافة المدربين.وأعرب سعيد بن سرور عن فرحته بالعودة للمنافسة بالساحة الإماراتية خلال كرنفال كأس دبي العالمي، الذي وصفه بأنه «الحدث الذي لا يكف عن الإبهار في كل عام». وأعرب عن رضائه عن إنجازاته في عام 2019، وعلى رأسها لقب كأس دبي العالمي للمرة التاسعة،عن طريق البطل المتقاعد «ثندر سنو»، وهو جواد لا يتكرر بسهولة، غير أن عيون القائد الخبيرة وجهود سعيد بن سرور في التدريب قادرة على إنتاج بطل آخر .
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