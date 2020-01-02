5 مباريات مهمة في الجولة السادسة لدوري السلة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تقام اليوم 5 مباريات في الأسبوع السادس من الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، حيث يستضيف العين الوصل، ويقابل النصر بملعبه الشارقة، وشباب الأهلي يلعب مع البطائح، والجزيرة يقابل بملعبه الظفرة، فيما يستضيف الوحدة بني ياس، وتجرى المباريات جميعها في توقيت واحد حددت له الساعة السابعة مساء.

وتعتبر جولة اليوم جولة فك الارتباط وفض الشراكة على قمة الترتيب التي كانت تجمع ثلاثة فرق هي شباب الأهلي حامل اللقب والنصر والشارقة، ويعتبر لقاء الأخيرين النصر والشارقة معاً اليوم بمثابة أحداث تغيير في قمة الترتيب، فالفائز منهما يحافظ على تفوقه وصدارته لترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة، والخاسر يخسر نقطة تبعده عن الصدارة مؤقتاً، فيما يواجه فريق شباب الأهلي تحدياً جديداً بلقاء فريق البطائح الطموح، حيث الفوز عليه ضمن له الشراكة في القمة، فيما تبعده الخسارة عن الصدارة، ليتركها للفريق الفائز من مواجهة النصر والشارقة، نفس الشيء بالنسبة لباقي فرق المسابقة التي تسعى كل بطريقتها للفوز والتقدم خطوة نحو المقدمة.

وبختام الجولة الخامسة الأخيرة من المسابقة كانت فرق شباب الأهلي والنصر والشارقة أحكمت قبضتها على الصدارة المشتركة برصيد 10 نقاط لكل فريق، بفارق نقطتين عن الوصل والبطائح، فيما تقدم الوحدة للمركز السادس برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة عن كل من بني ياس والجزيرة، وحافظ فريقا العين والظفرة على سجلهما الخالي من الانتصارات ليحلا معاً في المركز الأخير برصيد خمس نقاط لكل منهما.