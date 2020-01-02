التكرير بطلاً والتوزيع وصيفاً للنسخة 20 لـ «أدنوك للكريكيت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق أدنوك للتكرير بلقب بطولة أدنوك للكريكيت التي أقيمت على ملعب استاد زايد للكريكيت في العاصمة أبوظبي، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق أدنوك للتوزيع الذي حل وصيفاً للبطولة، وتأتي البطولة في نسختها ال20 ضمن النشاط الرياضي والمجتمعي لأدنوك التي تهدف من تنظيم بطولة الكريكيت إلى إتاحة الفرصة للموظفين والعاملين فيها لإظهار مواهبهم في مختلف المنافسات والبطولات.

هذا وتوجه عبدالله سعيد الكعبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر إلى الإدارة العليا لمؤسسة أدنوك الرائدة في كافة المجالات، كما شكر جميع الفرق التي شاركت في البطولة وأشاد بالحضور الإداري الكبير من مختلف الأقسام والوحدات الخاصة وجميع الموظفين والعاملين في أدنوك، ما كان له الأثر الكبير في إثراء البطولة فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً وقال إن مثل هذه البطولات تسهم في منح العاملين في المؤسسة فرصة للترويح عن أنفسهم ومد جسور التعاون والتعارف بين مختلف العاملين في الأقسام.