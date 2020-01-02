شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة للشطرنج يعسكر في أوزبكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر، غداً السبت، بعثة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إلى العاصمة الأوزبكية طشقند للمشاركة في المعسكر التدريبي الدولي للشطرنج، والذي ينظمه النادي بالتعاون مع أكاديمية أوزبكستان الدولية للشطرنج خلال الفترة من 4 إلى 11 يناير الجاري، وتأتي المشاركة ضمن خطة النادي لإعداد لاعبي الفئات السنية وتهيئتهم للبطولات القادمة، ورفع معدل تصنيفهم الدولي وإكسابهم الخبرة المطلوبة، ويترأس الوفد عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ويضم الوفد المدرب الدولي صهيب فواز العكله، وثمانية لاعبين هم صقر عيسى خميس، وراشد حسين الحمادي، وسلطان جابر الزرعوني، وراشد مسعود شرفت، ويحيى شعيب الكاف، وحمد شعيب الكاف، وسعود أحمد المازمي، وعبدالله يحيى الحمادي.
ويشتمل المعسكر على العديد من البرامج والفعاليات الشطرنجية المشتركة بين لاعبي النادي ولاعبي أكاديمية أوزبكستان الدولية،كما سيتم تجديد توقيع عقد الشراكة والتعاون بين نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وأكاديمية أوزبكستان الدولية لخمس سنوات قادمة.
وتقدم جمال عيسى المدفع بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي لجهوده في خدمة الشباب والرياضة بالإمارة، وأكد أن مشاركة النادي في المعسكر تأتي تطبيقاً لأولى النقاط المدرجة لخطة النادي لعام 2020 في إطار إعداد لاعبي النادي للمنافسة في البطولات.
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