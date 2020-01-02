شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي يستقيل من إدارة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي تقدم عمر صالح الزعابي، عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، ومدير النادي، باستقالته من عضوية المجلس.

وقال الزعابي إن سبب الاستقالة يعود إلى انشغالاته المتعددة، متمنياً التوفيق لمجلس إدارة النادي وعودة فريق الكرة إلى دوري الخليج العربي من جديد.

يذكر أن استقالة الزعابي هي الثانية في مجلس الإدارة، وكان عمر المزكي نائب رئيس شركة كرة القدم، والنائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة سبقه للاستقالة قبل نحو شهرين، بسبب نتائج الفريق في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة.

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