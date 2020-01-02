«ميدان» تكشف تفاصيل النسخة 13 من مهرجان محمد بن راشد للقدرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تعقد مؤسسة «ميدان» ونادي دبي للفروسية في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً عالمياً للكشف عن تفاصيل السباق الرئيسي للنسخة 13 من مهرجان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة التي تقام منافساتها بعد غد السبت، وهو المحطة الأخيرة ضمن سباقات مهرجان العام الذي انطلق الأسبوع الماضي وتضمن 3 سباقات مهمة.

ويعقد المؤتمر في إحدى قاعات فندق مضمار ميدان العالمي بحضور مسؤولي مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية المسؤولان عن تنظيم الحدث، بجانب مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مع ممثلي الشركة الراعية للسباق الرئيسي.

ويتوقع أن يشهد المؤتمر تواجد فرسان وممثلي الفرق والإسطبلات المشاركة من داخل وخارج الدولة وممثلي قرابة 45 دولة ستكون حاضره في المنافسات بأهم الفرسان والفارسات، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن كافة الترتيبات الخاصة بالسباق الرئيسي الذي تقام منافساته لمسافة 160 كم على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. وكان المهرجان انطلق يوم الخميس الماضي بسباق السيدات لمسافة 120 كم، وتم حسمه من قبل إسطبلات سيح السلم لسمو الشيخ حمدان بن راشد من خلال الفارسة كامبل أليس ، وفي اليوم الثاني نظم سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كم وتوج أحمد صالح الشحي من إسطبلات الكمدة، وفي اليوم الثالث للمهرجان نظم سباق كأس جميلتي للفرسات لمسافة 120 كم، وفاز بصدارته عبدالله علي العامري.

ورصدت جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى ولأكبر عدد من المشاركين، وكان المشاركون في السباقات الماضية قد نالوا جوائز مالية وعينية كبيرة وصلت حتى السبعين الأوائل في كل سباق من السباقات الثلاثة الأولى في المهرجان، وحصل الفرسان العشرة الأوائل في كل سباق من السباقات الثلاثة الأولى على سيارة حديثة دفع رباعي، فيما كان نصيب الفرسان الحاصلين على المراكز من الحادي عشر إلى السبعين جائزة مالية قيمة لكل فارس في كل سباق.

وساهمت الجوائز التي رصدت للفرسان والفارسات خلال السباقات الثلاثة الأولى في إنعاش الآمال ودعم معنويات الفرسان والفارسات وكل الإسطبلات المشاركة.