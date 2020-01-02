شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: لقاء عجمان والفجيرة مفصلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن لقاء «البرتقالي» مع الفجيرة من المباريات المهمة والمفصلية، والفوز فيها سيؤثر كثيراً مع فريقه وسيخطو به خطوة عملاقة وكبيرة في الجدول.
واعتبر أن توقيت المباراة حساس، ولاسيما أنه يأتي بعد الأعياد، مؤكداً أن اللقاء يحتاج للتركيز أمام فريق جيد جداً ويخوض المواجهة على أرضه، وقال إن بديل حارس المرمى علي الحوسني الغائب بسبب الطرد في لقاء حتا سيكون على قدر الآمال المعلقة عليه.
من جهته، قال سعود سعيد لاعب عجمان: استعددنا بشكل جيد للمباراة، سنتطلع لحصد النقاط الثلاث المهمة لنا أمام فريق منافس لنا في الجدول ستأخذنا إلى مكان جديد.
وقال سعود: نحن غير راضين عن مركزنا الحالي ونتطلع إلى الأفضل.
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